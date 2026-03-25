Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:00, 25 марта 2026Мир

Россия выступила с требованием к США и Израилю

МИД: Россия возмущена безрассудной атакой США и Израиля по АЭС «Бушер»
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Российская сторона крайне возмущена безрассудной атакой США и Израиля по атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране и требует прекратить агрессию против Исламской Республики. Об этом сообщает МИД России в заявлении, опубликованном на официальном сайте министерства.

«Несмотря на оставшиеся голословными заверения президента США Дональда Трампа о том, что он отдал приказ на пять дней приостановить атаки на энергетическую инфраструктуру Ирана, (...) был нанесен новый опаснейший удар в непосредственной близости от (...) АЭС «Бушер». Крайне возмущены этим безрассудным, безответственным проявлением губительного курса», — отмечают во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что подобные действия «неминуемо приведут к необратимым гуманитарным и экологическим последствиям». Кроме того, Россия потребовала «от тех, кто безрассудно, безответственно и немотивированно напал на Иран», вернуться к благоразумию и прекратить военные действия, в том числе удары по иранской ядерно-энергетической инфраструктуре.

24 марта Организация по атомной энергии Ирана заявила о новом ударе по АЭС «Бушер».

9 марта глава «Росатома» Алексей Лихачев рассказал, что президент России Владимир Путин лично принимает участие в решении вопросов безопасности российских специалистов, которые работают на АЭС «Бушер».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok