22:57, 24 марта 2026

Иран заявил о новом ударе по атомной электростанции «Бушер»

ОАИ заявила о новом ударе по АЭС «Бушер» в Иране
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Организация по атомной энергии Ирана (ОАИ) заявила о новом ударе по атомной электростанции «Бушер», передает агентство IRNA.

Отмечается, что 24 марта снаряд попал на территорию АЭС. «Согласно предварительным сообщениям, инцидент не вызвал материального, технического или человеческого ущерба, никакие части станции не пострадали», — говорится в сообщении.

17 марта стало известно о падении снаряда на территорию иранской атомной электростанции «Бушер». В Организации по атомной энергии Ирана заявили, что подобные действия противоречат всем международным нормам, которые касаются военных атак на ядерные объекты и их неприкосновенности.

21 марта США и Израиль нанесли удар по иранскому комплексу по обогащению урана в Натанзе. Иранская сторона сообщила, что радиоактивных утечек в результате атаки не произошло и угроза для населения прилегающих к этому месту районов отсутствует.

