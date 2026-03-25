20:12, 25 марта 2026Мир

Песков раскрыл ответ США на сигналы России по Ирану

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Россия передает США сигналы об озабоченности последствиями возможного удара по атомной электростанции (АЭС) «Бушер» в Иране, однако они не могут дать гарантии, что объект не будет атакован. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы в первую очередь МАГАТЭ передаем [сигналы]. И, конечно, о нашей чрезвычайной озабоченности мы сигнализируем всем и США тоже. Каких-то гарантий на этот счет нет. Но мы просто каждый раз доводим до их сведения наше видение той опасности критической, которая кроется за этими ударами», — отметил представитель Кремля.

23 марта гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провел телефонный разговор с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, в котором стороны обсудили атаку вблизи АЭС «Бушер» в Иране. Гросси подчеркнул, что военные действия не должны ставить под угрозу физическую целостность и безопасность атомных электростанций и их обслуживающего персонала.

9 марта Лихачев рассказал, что президент России Владимир Путин лично принимает участие в решении вопросов безопасности российских специалистов, которые работают на атомной электростанции в Иране.

    Последние новости

    Страна ЕС сняла санкции против России

    Старые iPhone внезапно обновили

    Песков раскрыл ответ США на сигналы России по Ирану

    Названо число отправленных с начала СВО из Чечни бойцов

    Зеленский назначил главой военной контрразведки Зайца

    Путин заявил о развитии стратегического партнерства с одной из постсоветских стран

    В России сократили срок уведомления об увольнении некоторых граждан с отсрочкой от призыва

    В Никарагуа оценили уровень российского футбола

    Россиянам назвали неожиданный способ улучшить эрекцию

    Макрон созвонился с президентом Ирана

    Все новости
