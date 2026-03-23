Глава МАГАТЭ связался с Лихачевым из-за атаки вблизи АЭС «Бушер» в Иране

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) провел телефонный разговор с главой «Росатома» Алексеем Лихачевым, в котором стороны обсудили атаку вблизи АЭС «Бушер» в Иране. Об этом сообщает международная организация в своем аккаунте социальной сети Х.

«После недавних тревожных сообщений о военной активности вблизи действующей атомной электростанции в Бушере, генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сегодня провел телефонный разговор и получил обновленную информацию от генерального директора "Росатома" Алексея Лихачева», — отмечается в публикации.

В ходе разговора Гросси подчеркнул, что военные действия не должны ставить под угрозу физическую целостность и безопасность атомных электростанций и их обслуживающего персонала.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что Россия передает американской стороне сигналы о том, что угроза нанесения ударов по АЭС «Бушер» в Иране представляет серьезную опасность.

9 марта Лихачев рассказал, что президент России Владимир Путин лично принимает участие в решении вопросов безопасности российских специалистов, которые работают на атомной электростанции в Иране.