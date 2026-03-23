Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
17:41, 23 марта 2026

Трамп захотел «ядерную пыль»

Трамп: США добиваются в том числе вывоза ядерных материалов из Ирана
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

США в ходе своей операции добиваются в том числе вывоза ядерных материалов из Ирана. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, его выступление передает канал Fox News.

«Мы хотим видеть мир на Ближнем Востоке. Мы хотим "ядерную пыль". Мы захотим это. И, думаю, мы это получим», — отметил Трамп.

«Ядерной пылью» глава Белого дома ранее называл ядерные материалы на объектах в Фордо, Исфахане и Натанзе, которые подверглись бомбардировкам со стороны США в 2025 году. По словам американского лидера, США также стремятся не допустить появления у Тегерана ядерного оружия и нанести ущерб его ракетной программе.

Ранее Трамп заявил, что Соединенным Штатам удалось уничтожить ядерный потенциал Ирана «до состояния пыли».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok