Стало известно о планах США продолжать удары по Ирану даже при переговорах

Axios: США продолжат удары по Ирану 2-3 недели независимо от переговоров

Вооруженные силы США намерены продолжать наносить удары по территории Ирана еще как минимум две-три недели даже в случае начала прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом одновременно готовит условия для дипломатического урегулирования и наращивает военное давление. Собеседники портала в руководстве США и Израиля рассказали, что американские военные также готовят силы для возможного наземного вторжения.

Как отмечают источники, такая стратегия призвана усилить позиции Вашингтона на переговорах. При этом удары по иранской территории будут продолжаться независимо от дипломатического процесса, подчеркивается в материале.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между США и Ираном по ядерной программе и урегулированию ситуации на Ближнем Востоке могут пройти в ближайшие выходные в Исламабаде в Пакистане. По его словам, на этот раз повестка будет шире и включит вопросы ракетных программ, союзных Тегерану формирований, а также гарантии безопасности для Ирана.

Глава МАГАТЭ предположил, что предстоящая встреча будет посвящена не только ядерной энергетике и причинам конфликта, но и более широкому кругу проблем, связанных с безопасностью в регионе.