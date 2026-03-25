Стало известно о планах США продолжать удары по Ирану даже при переговорах

12:54, 25 марта 2026

Axios: США продолжат удары по Ирану 2-3 недели независимо от переговоров
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Вооруженные силы США намерены продолжать наносить удары по территории Ирана еще как минимум две-три недели даже в случае начала прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном. Об этом сообщает американский портал Axios со ссылкой на источники.

По данным издания, Белый дом одновременно готовит условия для дипломатического урегулирования и наращивает военное давление. Собеседники портала в руководстве США и Израиля рассказали, что американские военные также готовят силы для возможного наземного вторжения.

Как отмечают источники, такая стратегия призвана усилить позиции Вашингтона на переговорах. При этом удары по иранской территории будут продолжаться независимо от дипломатического процесса, подчеркивается в материале.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что переговоры между США и Ираном по ядерной программе и урегулированию ситуации на Ближнем Востоке могут пройти в ближайшие выходные в Исламабаде в Пакистане. По его словам, на этот раз повестка будет шире и включит вопросы ракетных программ, союзных Тегерану формирований, а также гарантии безопасности для Ирана.

Глава МАГАТЭ предположил, что предстоящая встреча будет посвящена не только ядерной энергетике и причинам конфликта, но и более широкому кругу проблем, связанных с безопасностью в регионе.

    Последние новости

    Премьер Испании жестко высказался о верховном лидере Ирана

    Посредника российского экс-сенатора приговорили по делу о заказной расправе

    В правительстве призвали «прям очень срочно» сдержать рост цен на бензин

    В Кремле высказались о реанимации диалога с США

    Названы основные места запуска ВСУ ракет по российским городам

    В Кремле прокомментировали сообщения о мирном плане США по Ближнему Востоку

    Курьеров в Москве заменят роботами

    В России прокомментировали попытку ВСУ атаковать Санкт-Петербург

    Израиль впервые нанес удар по порту Бендер-Энзели в Каспийском море

    Стало известно о планах США продолжать удары по Ирану даже при переговорах

    Все новости
