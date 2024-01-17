В мире повысятся цены на все товары. Почему в этом виноваты хуситы и обстрелы кораблей на Ближнем Востоке?

Поставки нефти и газа в обход Африки могут привести к проблемам с контейнерами

Конфликт в Красном море приведет к нехватке судов и задержке поставок нефти, считает генеральный директор крупнейшего экспортера топлива — саудовской Saudi Aramco Амин Нассер.

По его словам, это произойдет в случае, если кризис, связанный с последствиями атак хуситов в Красном море, затянется. Сейчас многие перевозчики вынуждены перенаправлять грузы вокруг Африки.

Атаки хуситов в Красном море начались из-за конфликта Израиля с ХАМАС

На фоне начавшегося в октябре военного конфликта в секторе Газа йеменское движение «Ансар Алла» выступило в поддержку радикалов из ХАМАС. Хуситы объявили, что будут атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, и не позволят им проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива.

К середине декабря последствия этого решения уже начали оказывать серьезное влияние на глобальную торговлю. Датская судоходная компания Maersk, являющаяся крупнейшим перевозчиком товаров в мире, объявила о приостановке работы в Красном море и отправке грузов в обход Африки. Решение озвучили на фоне ракетной атаки на контейнеровоз Maersk Gibraltar с помощью беспилотника. Вскоре после этого IKEA предупредила европейцев о возможной нехватке товаров в магазинах на фоне сбоя логистических цепочек из-за продолжающихся атак в Красном море.

В целом представители логистического рынка оценили увеличение продолжительности доставки грузов между Азией и Европой в 14-15 дней. Начала дорожать и стоимость страхования судов.

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

После ударов коалиции по хуситам ситуация в Красном море обострилась

В связи с этим американо-британская коалиция, по словам президента США Джо Байдена, дала «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации». Тем не менее удары США и Великобритании по объектам йеменских хуситов, осуществленные 12 января, ситуацию не успокоили. Число судов, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив, сократилось вдвое, с 270 до 114 кораблей из-за опасений ответных атак со стороны повстанцев.

Ответ последовал, и напряженность в районе Красного моря только продолжила усиливаться. Поддерживаемые Ираном хуситы атаковали баллистической ракетой принадлежащее США коммерческое судно, а иранский Корпус стражей исламской революции в ночь на 16 января нанес удар по американской базе Харир и международному аэропорту Эрбиль в Ираке.

Как отмечают аналитики, сейчас основной риск состоит в том, что Иран может быть напрямую втянут в конфликт, хотя пока, судя по реакции нефтяного рынка, такую возможность считают маловероятной. Тем не менее, по оценкам Reuters, уже около 15 коммерческих судов либо изменили свой курс, либо совсем остановились перед входом в южную часть Красного моря на фоне обострения.

Поставщики нефти и газа отреагировали на ухудшение ситуации в Красном море

Необходимость огибать Красное море и Суэцкий канал, самый быстрый маршрут из Азии в Европу, через который проходит 12 процентов мировых перевозок, как уже говорилось, приводит к примерно двухнедельной задержке поставок. В Citigroup отмечают, что перенаправление танкеров в Европу по более длинному маршруту косвенно ужесточает ситуацию на рынке, приводя к накоплению запасов нефти. В то же время резкого роста цен на нефть эксперты там пока не ожидают.

Фото: Hamad I Mohammed / Reuters

Европейские цены на газ на высоких запасах пока снижаются даже на фоне заявлений Катара об остановке движения танкеров с СПГ через Красное море, а также ожидающегося роста стоимости перевозки СПГ. Британская нефтяная компания Shell, чей танкер ранее атаковал беспилотник, также остановила все перевозки через Красное море на неопределенный срок.

Ситуация в Красном море скажется и на России

Коснулось обострение ситуации и россиян — хуситы по меньшей мере дважды по ошибке атаковали танкеры с российской нефтью, следует из данных компании Ambrey. Так, 13 января они атаковали танкер, шедший под флагом Панамы, но ракета не долетела до судна около 500 метров и ушла под воду.

Говоря о влиянии ситуации на отправку товаров в Россию, эксперты отмечают, что в последние годы маршрут поставок из Азии, ведущий через Красное море, не пользовался популярностью, тем не менее повышение цен и снижение доступности танкеров может сказаться и на них.

Увеличение срока доставки безусловно повлияет на баланс свободных контейнеров, и как следствие — на баланс спроса и предложения. Что тоже, в свою очередь, приведет к еще большему повышению цен Кирилл Рассадкин генеральный директор компании «ЕвроТрансЭкспедиция» (ЕТЕ)

В разговоре с «Лентой.ру» генеральный директор компании «ЕвроТрансЭкспедиция» (ЕТЕ) Кирилл Рассадкин напомнил, что Красное море ведет прямиком в Суэцкий канал — важнейший морской проход, связывающий Азию с Европой и европейской частью России. Из-за атак хуситов судам приходится идти в обход Африки. «Изменение маршрутов моментально сказалось на времени доставки, а также произошло увеличение стоимости морского фрахта. В среднем транзитный срок увеличился дней на 20, а стоимость доставки — от 50 до 100 дней», — констатировал эксперт. По его словам, для тех, кто «не готов смириться с ценой и возросшими издержками» альтернативными путями станут прямая железнодорожная доставка, или мультимодальные (выполненные двумя и более видами транспорта) маршруты через Владивосток.