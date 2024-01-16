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12:39, 16 января 2024Экономика

Количество проходящих через Красное море судов резко упало

Marine Traffic: количество проходящих через Красное море судов сократилось вдвое

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

С декабря 2023 года количество проходящих через Красное море судов резко упало. Об этом со ссылкой на данные сервиса Marine Traffic сообщает ТАСС.

После ударов США и Великобритании по объектам йеменских хуситов число транспортников, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив, сократилось вдвое, с 270 до 114 кораблей. Морской трафик снизился из-за опасений ответных атак со стороны повстанцев. Крупнейшие судоходные компании призвали владельцев и операторов коммерческих судов избегать акватории Красного моря и Аденского залива.

Как ранее сообщило агентство Bloomberg, сильнее всего сократилось число танкеров для перевозки сжиженного природного газа (минус 96 процентов). Количество нефтяных танкеров упало на 55 процентов, а балкеров — на 25 процентов. После ракетных ударов США и Великобритании по силам повстанцев порядка 20 коммерческих судов изменили курс либо остановились перед входом в южную часть Красного моря.

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Из-за роста напряженности на Ближнем Востоке европейские перевозчики столкнулись с массовыми задержками доставок грузов из Азии. Сроки поставок увеличились в среднем на 10-12 дней, заявил главный операционный директор по портам и терминалам дубайской компании DP World Тьемен Мистер. Логистические компании стали в экстренном порядке менять транзитные маршруты и следовать в обход Африканского континента, уточнил руководитель одного из крупнейших в мире портовых операторов.

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      Вячеслав Агапов
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