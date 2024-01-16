Стало известно о массовых задержках доставок грузов из-за обстрелов хуситов

DP World: сроки доставок грузов из Азии в Европу увеличились на 10-12 дней

За последнее время клиенты контейнерных перевозчиков в европейских странах столкнулись с массовыми задержками доставок грузов из Азии. Сроки поставок увеличились в среднем на 10-12 дней из-за кризиса в акватории Красного моря, заявил главный операционный директор по портам и терминалам дубайской компании DP World Тьемен Мистер. Его слова приводит Bloomberg.

Увеличение сроков доставок грузов было вызвано участившимися случаями ракетных обстрелов со стороны йеменских повстанцев-хуситов из военизированной группировки «Ансар Алла». В результате усиления геополитической напряженности логистические компании стали в экстренном порядке менять транзитные маршруты и следовать в обход африканского континента, уточнил руководитель одного из крупнейших в мире портовых операторов.

Массовый обход торговых судов фиксируется второй месяц подряд, добавил коммерческий директор DP World group по логистике Бит Саймон. В результате изменения маршрута многие грузы, отправленные из Азии во второй половине декабря, прибыли в европейские терминалы лишь к середине января 2024 года. «У людей, которые работают точно в срок, возникает проблема, потому что им приходится запасаться на 10-12 дней больше», — заключил Саймон.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила, что из-за увеличения времени доставки стоимость морских контейнерных перевозок между Китаем и Роттердамом выросла почти вдвое с конца ноября 2023 года. Из-за ракетных атак хуситов тарифы на перевозку грузов в 40-футовых контейнерах к началу января достигли уровня в 3577 долларов, увеличившись за неделю на 115 процентов. Кроме того, на фоне возросших рисков логистические операторы стали взимать с клиентов дополнительные платежи ради покрытия собственных расходов.