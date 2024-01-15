Одна страна остановила морские поставки газа на фоне авиаударов США

Bloomberg: поставки СПГ Катара остановлены на фоне авиаударов США по хуситам

Пять танкеров со сжиженным природным газом (СПГ), принадлежащих Катару, начиная с 12 января не двинулись запланированным маршрутом через Красное море на фоне авиаударов по йеменским хуситам. Поставки остановлены после того, как осуществившие их военные США и Великобритании рекомендовали торговому судоходству держаться подальше от опасной зоны, пишет Bloomberg.

Три танкера из страны остановились у берегов Омана: один — в Красном море, другой — в Средиземном море недалеко от Суэцкого канала, говорится в материале.

На фоне начавшегося в октябре военного конфликта в секторе Газа йеменское движение «Ансар Алла» объявило, что будет атаковать все суда, как-либо связанные с Израилем, и не позволит им проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива. В связи с этим американо-британская коалиция дала, по словам президента США Джо Байдена, «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации».

Отмечается, что хуситы за это время не нападали ни на одно судно, перевозящее газ, однако реакция Катара, являющегося одним из крупнейших поставщиков СПГ в Европу, говорит о резко возросших рисках. Также агентство указало, что, несмотря на торговые проблемы, Китай отказался бороться с хуситами в Красном море.