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09:51, 15 января 2024Мир

Китай отказался бороться с хуситами в Красном море даже при риске для торговли

Bloomberg: Китай отказался бороться с хуситами, несмотря на риск для торговли

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Китай отказался при бороться с хуситами в Красном море, несмотря на риск для торговли, поскольку затраты пока недостаточно высоки, чтобы перевесить риски вмешательства. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что Пекин может сидеть сложа руки и позволить США и их союзникам сражаться с хуситами, пока растут антиамериканские настроения в некоторых частях Ближнего Востока, одновременно оставаясь нейтральным и держа большую часть своих сил в готовности к борьбе на Тайване.

По данным источников агентства, в последние недели все больше стран Ближнего Востока призвали Китай использовать свое региональное влияние для предотвращения более широкого конфликта. Однако Китай сталкивается с ограничениями в попытках убедить хуситов или Иран, который становится все более важным поставщиком нефти.

«У Китая очень мало возможностей для проецирования силы в Персидском заливе, и он, конечно, не желает ввязываться в более крупный конфликт. Более жесткое осуждение может расстроить их союзников в Тегеране и ничего не даст», — отметил доцент Университета Гронингена в Нидерландах Уильям Фигероа.

12 и 13 января США и Великобритания нанесли удары по объектам йеменских хуситов из правящего в стране движения «Ансар Алла». Авиаудар пришелся на столицу Сана, а также по авиационной базе Ад-Длейми.

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      Семен Александров
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