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17:52, 16 января 2024Экономика

Британская нефтяная компания остановит все операции в Красном море

Shell решила приостановить все перевозки через Красное море
СюжетУдары США и Великобритании по Йемену

Фото: May James / Reuters

Британская нефтяная компания Shell приостановит все перевозки через Красное море на неопределенный срок на фоне опасений о дальнейшей эскалации на Ближнем Востоке. Об этом со ссылкой на собственные источники пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

По данным издания, в декабре один из зафрахтованных компанией танкеров подвергся атаке беспилотника и преследованию хуситов, поэтому на прошлой неделе Shell решила прекратить все операции в Красном море, чтобы не ставить под угрозу безопасность экипажей. Концерн также опасается, что нападения могут привести к разливу нефти в регионе.

На фоне осложнения перевозок через Красное море значительно возрастает роль Северного морского пути в качестве глобального маршрута по доставке грузов из Азии в Европу и обратно, заявили в «Совкомфлоте». «Значительное удлинение логистических цепочек влияет на потенциал развития альтернативных маршрутов морской транспортировки грузов», — отметили в компании.

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12 января США и Великобритания нанесли массированный удар по Йемену. Обстрелы велись по столице страны Сане и портовым городам. Для ударов использовались боевые самолеты, эсминцы и подводные лодки. Президент Соединенных Штатов Джо Байден объяснил, что удар по Йемену носит оборонительный характер, и заявил, что обстрел хуситов должен продемонстрировать «неотвратимый ответ на враждебные акты против свободы морской навигации».

16 января США и Британия нанесли новые удары по объектам в провинции Эль-Байда в Йемене.

Ранее сервис Marine Traffic сообщил, что с декабря 2023 года количество проходящих через Красное море судов резко упало. После ударов США и Великобритании по объектам йеменских хуситов число транспортников, проходящих через Баб-эль-Мандебский пролив, сократилось вдвое, с 270 до 114 кораблей.

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