69-я параллель
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17:16, 16 января 202469-я параллель

В России объяснили растущее значение Севморпути

«Совкомфлот»: значение Севморпути растет на фоне эскалации у Суэцкого канала

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Значение Северного морского пути растет на фоне эскалации в районе Суэцкого канала. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании «Совкомфлот».

Как объяснили в компании, напряженная ситуация в этом районе создает риск удлинения торговых цепочек.

«Значительное удлинение логистических цепочек влияет на потенциал развития альтернативных маршрутов морской транспортировки грузов», — сообщили в «Совкомфлоте», имея в виду Севморпуть.

Северный морской путь соединяет Баренцево море и Берингов пролив, это кратчайший путь между Европой и Азией. Протяженность Севморпути составляет 5556 километров. Мировые логистические компании стали отказываться от прохода по Красному морю из-за участившихся атак со стороны йеменских хуситов.

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      Марк Леонов
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