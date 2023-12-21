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15:49, 21 декабря 2023Экономика

IKEA предупредила о нехватке товаров в магазинах из-за атак в Красном море

IKEA заявила о возможности перебоев с поставками товаров из-за атак хуситов

Фото: Samuel Rajkumar / Reuters

В шведской IKEA ожидают сбоев в логистических цепочках. В компании также предупредили о возможной нехватке некоторых товаров в магазинах из-за продолжающихся атак йеменских хуситов на суда в Красном море, сообщает CNN.

Ритейлер пообещал принять все необходимые меры предосторожности для обеспечения безопасности работников и продолжить для этого диалог со своими транспортными партнерами. В IKEA также заявили о рассмотрении других вариантов маршрутизации поставок.

Ранее крупнейший перевозчик товаров в мире, датская судоходная компания Maersk, временно приостановила работу в Красном море из-за нападений после ракетной атаки на контейнеровоз Maersk Gibraltar, осуществленной йеменскими хуситами из военизированной группировки «Ансар Алла» 15 декабря.

Вскоре после этого США объявили о запуске многонациональной миссии по обеспечению свободы навигации в Красном море с участием десяти стран. В ответ хуситы пригрозили атаковать суда стран, вступивших в эту американскую коалицию.

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      Дмитрий Воронин
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