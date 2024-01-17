Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:09, 17 января 2024Экономика

Крупнейший экспортер нефти назвал последствия конфликта в Красном море

Saudi Aramco: атаки хуситов приведут к нехватке судов и задержке поставок нефти

Фото: Amr Abdallah Dalsh / Reuters

Конфликт в Красном море приведет к нехватке судов и задержке поставок нефти. Последствия атак хуситов назвал генеральный директор саудовского нефтяного гиганта Saudi Aramco Амин Нассер, его слова приводит Reuters.

По словам представителя крупнейшего экспортера нефти, мировые рынки справятся с последствиями атак в краткосрочной перспективе. Из-за нападений повстанцев на суда в Красном море многие перевозчики были вынуждены перенаправлять грузы вокруг Африки. Если конфликт затянется, с доступностью танкеров для транзита нефти могут возникнуть проблемы, рассказал Нассер в кулуарах Всемирного экономического форума на швейцарском горнолыжном курорте Давос.

«Потребуется больше танкеров, и им придется совершить более длительное путешествие», — предупредил он.

Материалы по теме:
Горькие плоды ОПЕК+ О последствиях подписанного Россией соглашения о сокращении добычи нефти
Горькие плоды ОПЕК+ О последствиях подписанного Россией соглашения о сокращении добычи нефти
4 сентября 2020
Инфляция, рост цен и кризис. Почему из-за санкций против России страдают миллионы людей в США, Европе и по всему миру?
Инфляция, рост цен и кризис.Почему из-за санкций против России страдают миллионы людей в США, Европе и по всему миру?
31 мая 2022

Необходимость огибать Красное море и Суэцкий канал, самый быстрый маршрут из Азии в Европу, через который проходит 12 процентов мировых перевозок, приводит к задержке судов на 10-15 дней. Растущий спрос на сырье одновременно с низкими запасами нефти и выросшими сроками доставок поможет еще больше укрепить рынок, отметил Нассер. Когда спрос на нефть достигнет пика или плато, неизвестно, поскольку потребление ископаемого топлива мигрирует из развитых в развивающиеся страны, которые становятся богаче, добавил он.

По слова представителей отрасли, из-за участившихся случаев обстрелов судов в Красном море стоимость перевозок сжиженного природного газа (СПГ) вырастет. Все большее число танкеров стали обходить стороной опасную акваторию, что значительно увеличит время доставки топлива. Сроки отгрузок СПГ из Катара в Великобританию в обход Африканского континента вырастут до 27 дней.

Что думаешь? Оцени!
      Вячеслав Агапов
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Турецкие банки отказываются работать с российскими. Почему они испугались санкций США?

      Храм в российском регионе ушел под лед

      В МТС прокомментировали коллективный иск из-за «голой вечеринки»

      В Госдуме отреагировали на поездку Билана в ДНР после голой вечеринки

      В НАТО призвали к военной трансформации альянса

      Полмиллиона игнорирующих свои болезни москвичей получили видео от врача

      Братья обокрали музей на миллионы долларов из-за долгов

      Путин дал поручение о соотечественниках за рубежом

      В Грузии заявили о замене изображения Сталина на иконе святой Матроны

      Названы особенности выпустившей ракеты по Белгороду РСЗО «Вампир»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше