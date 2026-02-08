Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
10:06, 8 февраля 2026Мир

Стало известно о странном поведении Асада перед бегством из Сирии

Atlantic: Асад перед свержением от всех отстранился и увлекся видеоиграми
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости

Незадолго до свержения бывший президент Сирии Башар Асад был «отстранен и одержим видеоиграми». Об этом пишет The Atlantic со ссылкой на офицеров дворца экс-главы государства в Дамаске.

В данным издания, ни одна из стран Ближнего Востока не хотела смены власти в Сирии, поэтому ряд государств предлагал Асаду свою помощь, однако тот отказался. Главы внешнеполитических ведомств некоторых стран пытались дозвониться до бывшего президента Сирии за несколько дней до его ухода с поста, но тот не отвечал.

В материале говорится о том, что многие сирийцы рассматривают бегство Асада как предательство.

«До сих пор можно найти людей, которые верят в Муаммара Каддафи, некоторые верят в Саддама Хусейна. Сейчас никто не верит в Башара Асада, даже его брат», — сказал журналист Ибрагим Хамиди.

Авторы подчеркивают, что уже в годы гражданской войны некоторые сирийцы начали думать, что режим Асада рано или поздно падет. И хотя в 2017 году действовавшие на тот момент власти Сирии победили в вооруженном конфликте против оппозиции, этот момент победы мог быть обманчив. Уже тогда значительная часть страны была разрушена, а американские и европейские санкции усугубляли ситуацию в экономике.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что вопрос об экстрадиции бывшего президента Сирии Башара Асада из России на территорию республики не ставится уже долгое время.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ установила личность стрелявшего в генерала Алексеева

    В России снова говорят о долларе по 40 рублей. Что будет с экономикой, если это произойдет

    В файлах Эпштейна нашлось неожиданное утверждение о рубле

    Иран не исключил войну с США при одном условии

    Москвич превратил сугроб в «квартиру»

    Тревел-блогер описал отношение австралийцев к иностранцам фразой «интерес — фейковый»

    Потери Зеленского из-за упоминания в файлах Эпштейна оценили

    Появились кадры видеонаблюдения с места покушения на генерала Алексеева

    Лидер страны НАТО призвал к переговорам с Путиным

    Стало известно о странном поведении Асада перед бегством из Сирии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok