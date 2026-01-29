Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:07, 29 января 2026Мир

Лавров высказался об экстрадиции Асада

Лавров: Вопрос об экстрадиции Асада в Сирию не ставится уже долгое время
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Shamil Zhumatov / Pool / Reuters

Вопрос об экстрадиции бывшего президента Сирии Башара Асада из России на территорию республики не ставится уже долгое время. С таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью турецким СМИ, текст интервью есть в распоряжении «Ленты.ру».

Лавров ответил на вопрос о якобы требованиях властей Сирии переходного периода об экстрадиции Асада и подчеркнул, что партнеры России были осведомлены об обстоятельствах его бегства из республики. Он подчеркнул, что Москва предоставила убежище экс-президенту арабской страны исключительно из гуманитарных соображений на фоне возможной расправы.

«Как вы можете судить (если следите за нашей внутренней жизнью), какой-либо роли в сирийских делах Башар Асад не играет», — высказался дипломат.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг обсуждение экстрадиции Асада в ходе переговоров президента России Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда Аш-Шараа в Москве 28 января.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «У украинцев грустное настроение. У нас хорошее». Шеф ГРУ дал первые комментарии о переговорах в Абу-Даби

    В России заговорили о «новой пенсионной реформе»

    В России рухнули цены на подержанные авто. Сколько они стоят прямо сейчас

    Лавров обвинил Украину и Европу в «перелопачивании» мирного плана

    Московский январь побил 200-летний рекорд

    Британский автопром рухнул до уровня 1952 года

    Пожаловавшийся на угрозы от «крыши» российский военкор раскрыл новые детали случившегося

    Жена Брюса Уиллиса раскрыла печальные подробности его болезни

    В московском шоуруме нашли диван-звездолет за 15 миллионов

    Найден «застывший в 1970-х» дом

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok