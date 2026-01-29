Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:43, 29 января 2026Мир

Песков ответил на вопрос об экстрадиции Асада

Песков: Экстрадиция Асада не обсуждалась во время переговоров Путина и аш-Шараа
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Reuters

Экстрадиция бывшего президента Сирии Башара Асада не обсуждалась во время переговоров президента России Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, не обсуждалась», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее в Кремле состоялись переговоры президентов России и Сирии. Аш-Шараа поблагодарил Путина за участие Москвы в стабилизации ситуации в стране. Он также отметил, что Россия играет важную роль в данном процессе.

В сентябре 2025 года суд в Сирии выдал ордер на арест бывшего президента республики Башара Асада. Его хотят арестовать по обвинениям, связанным с подавлением протестов в провинции Дераа в 2011 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Кремлю задали вопрос об энергетическом перемирии Украины и России

    Редкоземы и сверхсекретный лагерь под ледником. Почему Трампу на самом деле так нужна Гренландия

    В Индии бушует вирус с высокой летальностью. Угрожает ли он России

    Россия довела цены на нефть для Индии до минимума

    Основными поставщиками рыбы в Россию оказались пять стран

    Появились новые подробности по делу бывшей замгубернатора российского региона

    Бузова рассказала об ударе от бывших коллег по «Дому-2»

    Больше сотни детей пострадали при вспышке инфекции в российском регионе

    Армия России заняла населенный пункт в Сумской области

    В США школы скрывали от родителей информацию о смене пола учащихся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok