Песков ответил на вопрос об экстрадиции Асада

Песков: Экстрадиция Асада не обсуждалась во время переговоров Путина и аш-Шараа

Экстрадиция бывшего президента Сирии Башара Асада не обсуждалась во время переговоров президента России Владимира Путина и сирийского лидера Ахмеда аш-Шараа. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.

«Нет, не обсуждалась», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Ранее в Кремле состоялись переговоры президентов России и Сирии. Аш-Шараа поблагодарил Путина за участие Москвы в стабилизации ситуации в стране. Он также отметил, что Россия играет важную роль в данном процессе.

В сентябре 2025 года суд в Сирии выдал ордер на арест бывшего президента республики Башара Асада. Его хотят арестовать по обвинениям, связанным с подавлением протестов в провинции Дераа в 2011 году.