11:00, 29 мая 2026

Назван самый стильный мужчина 2026 года

National Express: Футболист Дэвид Бекхэм признан самым стильным мужчиной 2026 года
Мария Винар

Фото: Marco Bello / Reuters

Бывший полузащитник сборной Англии по футболу Дэвид Бекхэм признан самым стильным мужчиной 2026 года. Об этом пишет газета Oxford Mail со ссылкой на опрос британского транспортного перевозчика National Express.

Согласно результатам исследования, участие в котором приняли две тысячи человек, второе место в рейтинге занял актер Идрис Эльба. За ним последовал певец Гарри Стайлс, чей неповторимый стиль отметили многие респонденты, и звезда «Человека-паука» Том Холланд. Пятые и шестые позиции были отданы автогонщику Льюису Хэмилтону и поп-исполнителю Джастину Биберу.

Также самыми стильными знаменитостями назвали актера Педро Паскаля, рэпера Фаррелла Уильямса, звезду «Дюны» Тимоти Шаламе и футболиста Джека Грилиша.

В январе редакторы журнала Esquire назвали россиянина Михаила Сергачева «самым стильным хоккеистом» в мире.

