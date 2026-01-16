Реклама

13:48, 16 января 2026

Россиянина признали «самым стильным хоккеистом» мира

Esquire признал россиянина Михаила Сергачева самым стильным хоккеистом в мире
Майя Пономаренко
Майя Пономаренко

Фото: @sergach98

Россиянина Михаила Сергачева признали «самым стильным хоккеистом» в мире. К такому выводу пришли редакторы Esquire.

27-летний защитник клуба НХЛ «Юта Маммот» регулярно делится с фанатами в соцсетях кадрами своих образов. Спортсмен нередко появляется на публике в одежде и аксессуарах таких популярных брендов, как Kangol 504, Kith, CMMN SWDN и Jacques Marie Mage. Кроме того, он нередко выбирает для выходов кроссовки марки Salomon.

«Российский хоккеист носит шапки-бини с костюмами, а его выбор верхней одежды просто безупречен. У него действительно есть свой неповторимый стиль», — говорится в материале.

Ранее звезд нашумевшего сериала о хоккеистах «Жаркое соперничество» окрестили сердцеедами на премии. Коннор Сторри и Хадсон Уильямс впервые посетили кинопремию «Золотой глобус», но уже успели попасть в списки самых стильных гостей мероприятия.

