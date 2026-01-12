Реклама

12:12, 12 января 2026Ценности

Звезд нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» окрестили сердцеедами на премии

Карина Черных
Фото: Rich Polk / 2026GG/ P enske Media via Getty Images

Звезды нашумевшего сериала «Жаркое соперничество» Коннор Сторри и Хадсон Уильямс впервые посетили кинопремию «Золотой глобус». Снимки публикует Vogue.

Знаменитости появились на ковровой дорожке мероприятия и привлекли внимание фотографов. Сторри выбрал для появления на публике костюм люксового бренда Saint Laurent и украшения ювелирного дома Tiffany & Co, а Уильямс предпочел пиджак и брюки авторства модного дома Giorgio Armani.

Модные редакторы уже окрестили героев картины сердцеедами, а также добавили их в списки самых стильных звезд, посетивших «Золотой глобус».

Ранее стало известно, что 56-летняя Дженнифер Лопес появилась на упомянутой премии в прозрачном платье.

