Ценности
11:12, 12 января 2026

56-летняя Дженнифер Лопес появилась на премии в прозрачном платье

56-летняя Дженнифер Лопес появилась на «Золотом глобусе» в прозрачном платье
Карина Черных
Карина Черных

Фото: Daniel Cole / Reuters

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес посетила премию «Золотой глобус» в винтажном откровенном образе. Кадры с ковровой дорожки появились на Elle.

56-летнюю знаменитость заметили на мероприятии в прозрачном платье Jean-Louis Cherrer облегающего кроя. Наряд телезвезды украшали коричневые узоры с пайетками, которые прикрывали ее оголенное тело. Гостья вечера также надела ювелирные изделия бренда Sabyasachi.

Визажисты сделали Лопес макияж в нюдовых тонах, убрав ее волосы от лица в гладкий пучок. В руках исполнительница держала блестящий клатч.

В декабре 2025 года Дженнифер Лопес в роскошном колье пришла на свадьбу индийских миллионеров.

