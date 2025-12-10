Реклама

17:46, 10 декабря 2025

Дженнифер Лопес в роскошном колье пришла на свадьбу индийских миллионеров

Певица Дженнифер Лопес в изумрудном колье пришла на свадьбу миллионеров в Индии
Мария Винар

Фото: Taras Taraporvala / Manish Malhotra

Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в роскошном колье пришла на свадьбу индийских миллионеров, на которой она выступила едва одетой. Об этом пишет Page Six.

Журналисты издания обратили внимание на снимки поп-исполнительницы, которые она опубликовала в своем Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). На них знаменитость запечатлена в расшитом кристаллами розовом сари. При этом изделие оголяло одно плечо и подчеркивало грудь Лопес.

Эффектный образ звезды дополнило массивное колье, украшенное 168-каратными изумрудами. По данным портала, на его изготовление ювелиры потратили более 1800 часов.

Помимо ожерелья, Лопес надела бриллиантовые браслеты, кольцо, а также длинные серьги с изумрудами и маанг тикка.

В Индии три дня гремела свадьба Нетры Мантены, дочери американского миллиардера, и бизнесмена Вамси Гадираджу. На торжестве присутствовал Дональд Трамп — младший и Джастин Бибер, гостей развлекали местные звезды и Cirque du Soleil, а Дженнифер Лопес заработала миллионы долларов на личном концерте для молодоженов.

