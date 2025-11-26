Ценности
В Индии прогремела «свадьба года» за миллионы долларов. На ней пела едва одетая Дженнифер Лопес. Как это было?

Певица Дженнифер Лопес выступила на трехдневной свадьбе индийских миллионеров
Екатерина Ештокина

Фото: @Pinkreddyofficial

В Индии три дня гремела свадьба Нетры Мантены, дочери американского миллиардера, и бизнесмена Вамси Гадираджу, которого уже прозвали женихом года. На торжестве присутствовал Дональд Трамп-младший и Джастин Бибер, гостей развлекали местные звезды и Cirque du Soleil, а Дженнифер Лопес заработала миллионы долларов на личном концерте для молодоженов. Как прошла одна из самых дорогих свадеб 2025 года — выясняла «Лента.ру».

Роскошная свадьба богачей длилась три дня

Соцсети заполнены кадрами с роскошной свадьбы наследницы американской фармкомпании Нетры Мантены и нью-йоркского предпринимателя Вамси Гадираджу. Масштабное торжество проходило три дня в самых дорогих местах западного индийского города Удайпура.

Празднование началось с традиционной церемонии халди, во время которой друзья и родственники наносили на молодых пасту из куркумы, чтобы духовно очистить и защитить их от злых духов. Мероприятие провели в пятизвездочном отеле Taj Lake Palace на берегу озера Пичола, стоимость проживания и декора в котором составила сотни тысяч долларов.

Фото: @Pinkreddyofficial

Вторым событием, на котором выступили все именитые звезды Болливуда, стал обряд мехенди. В ходе обряда ноги и руки невесты расписывали замысловатыми узорами из хны, которые символизируют удачу и благополучие.

По данным инсайдеров, цены за выступления местных звезд Мадхури Дикшит, Норы Фатехи и Диа Мирзы варьировались от 250 тысяч рупий до 10 миллионов рупий (от 220 тысяч рублей до 8,8 миллиона рублей).

Вслед за этим последовал зажигательный вечер музыки и танцев сангит, который призван разрядить обстановку между семьями жениха и невесты. На нем ведущими выступили индийский режиссер Каран Джохар и британская певица Софи Чоудри.

Кадр: @altair_decor

Вместе с ними публику развлекали местные актеры Шахид Капур, Ранвир Сингх, Джанхви Капур, Крити Санон, Варун Дхаван, которые берут за свои выступления до 20 миллионов рупий каждый (17,8 миллиона рублей).

Свадьба состоялась в одном из самых дорогих люксовых отелей Индии

Пышная свадьба Мантены и Гадираджу прошла во дворце на острове Джагмандир, который считается одним из самых востребованных мест для торжеств в Индии.

В
₽ 840 млн

оценивают свадьбу индийских богачей

На церемонии вармала, на которой жених и невеста обмениваются гирляндами из цветов, символизирующих взаимное принятие, Мантена предстала в красной традиционной юбке лехенге с золотой вышивкой. Девушка придерживалась элегантного и минималистичного образа, собрав волосы в пучок и украсив их цветами.

В то же время ее избранник вышел на публику в шервани цвета слоновой кости, лоферах в тон и украшениях, которые были частью семейной коллекции реликвий.

Грандиозный свадебный прием состоялся в одном из самых дорогих отелей класса люкс Leela Palace, стоимость аренды которого составляет около миллиона рупий (886 тысяч рублей). Тематикой свадьбы стало сочетание традиционных королевских традиций и музыкального вечера в стиле Болливуда.

Молодожены заплатили за личный концерт Дженнифер Лопес

Звездный состав гостей, среди которых были сын президента США Дональда Трампа Дональд Трамп-младший с возлюбленной Беттиной Андерсон, Джастин Бибер и десятки местных знаменитостей, возглавила Дженнифер Лопес.

Кадр: @altair_decor

На церемонии бракосочетания исполнительница предстала в сверкающем бледно-розовом сари, созданном на заказ индийским дизайнером Манишем Малхотром.

Выходя на сцену, звезда переоделась в черное боди с вырезами на ягодицах, а затем сменила образ на золотой наряд с жакетом. Лопес спела такие хиты, как Get On the Floor, Waiting for Tonight, Save Me Tonight, Get Right и Ain't Your Mama.

Финальный костюм певицы представлял собой усыпанное драгоценными камнями серебристое боди и сияющие сапоги в тон: в нем знаменитость с бокалом в руках поздравила молодоженов. «Пусть эти семьи воссоединятся в этот прекрасный день, и да благословит нас всех Бог», — сказала она.

$2 млн

заплатили Лопес за выступление на свадьбе

Кто оплачивал роскошное торжество?

Отец невесты, Рама Раджу Мантена, — влиятельная фигура в фармацевтическом секторе США. Бизнесмен стал председателем совета директоров и генеральным директором компании Ingenus Pharmaceuticals, которая владеет производственными и научно-исследовательскими центрами в США, Швейцарии и Индии. Мантена основал несколько международных компаний в сфере здравоохранения, включая ICORE Healthcare, Ingenious Pharmaceuticals и OncoScripts.

Несмотря на то, что мужчину называют миллиардером, в списках Forbes его имя не упоминается: его состояние оценивается всего в 20 миллионов долларов (1,5 миллиарда рублей).

При этом предприниматель владеет роскошной недвижимостью с 16 спальнями и частным пляжем во Флориде за 400 миллионов рупий (3,5 миллиона рублей).

Между тем жених, Вамси Гадираджу, — соучредитель и технический директор платформы Superorder из Кремниевой долины. Его компания оценивается в 18-25 миллионов долларов (14-19 миллиардов рублей), а сам он был включен в список Forbes 30 Under 30 за 2024 год.

