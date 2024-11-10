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07:51, 10 ноября 2024Россия

Жительница Горняка рассказала об атаковавшем ее танке ВСУ

Жительница Горняка рассказала, что попала под обстрел танка ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреливал мирных жителей в освобожденном городе Горняк в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщила местная жительница в беседе с РИА Новости.

Она рассказала, что попала под обстрел, когда ехала в село Желанное, где находилась ее свекровь. «Когда он [танк] выстрелил и промахнулся по машине, снаряд пролетел мимо и упал возле моей машины, меня откинуло, и я потеряла сознание», — поделилась собеседница агентства.

Она добавила, что смогла самостоятельно добраться до больницы. По словам женщины, она получила контузию, у нее диагностирована акубаротравма.

В конце октября российские военные заняли Горняк, расположенный к северо-востоку от Курахово. Это крупный узел обороны ВСУ в Донбассе.

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