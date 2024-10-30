Армия России установила контроль над Горняком в ДНР. За сутки ВС РФ заняли три населенных пункта в зоне спецоперации

Минобороны: Армия России заняла населенный пункт Горняк в ДНР

ВС России заняли населенный пункт Горняк Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает Министерство обороны в ежедневной сводке о событиях в зоне проведения специальной военной операции.

Горняк расположен к северо-востоку от Курахово. Это крупный узел обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе. Также ведомство сообщило об установлении контроля над Катериновкой и Добровольем в ДНР.

Таким образом, за сутки российские войска заняли три населенных пункта в зоне специальной военной операции.

Российские войска приближаются к Купянску

Глава российской военно-гражданской администрации Виталий Ганчев заявил, что ВС РФ приближаются к Купянску в Харьковской области. По его словам, в связи с приближением российских военнослужащих украинские власти покидают город. Он отметил, что Российской армии также удалось занять несколько выгодных позиций и улучшить контроль над несколькими важными участками на данном направлении.

Наша армия продолжает настойчиво выдавливать противника с нашей земли. На купянском направлении нашим военнослужащим удалось занять несколько выгодных позиций, что позволило улучшить контроль над несколькими важными участками купянского фронта. Мы приближаемся к Купянску Виталий Ганчев Глава российской военно-гражданской администрации

Армия России установила полный контроль над Селидово

Минобороны сообщило, что российские войска установили полный контроль над городом Селидово Донецкой народной республики. Населенный пункт был занят военнослужащими Центральной группировки войск.

Российский военный корреспондент Юрий Котенок сообщил об отходе ВСУ из Селидово. По его словам, организованной обороны украинских войск в городе больше не существует, он возвращен России.

В ходе зачистки выявляются и уничтожаются разрозненные очаги сопротивления, идет отлов и пленение блуждающих военнослужащих ВСУ Юрий Котенок Российский военный корреспондент

26 октября в сети появилось видео, как бойцы ВС России ворвались в Селидово на горящем танке. На тот момент российские военнослужащие уже контролировали около 80 процентов города.

На Украине заявили о преимуществе России на фронте

Депутат Верховной Рады Роман Костенко заявил, что Украина проигрывает на поле боя, у России есть преимущество на фронте. По его словам, причинами поражений украинских войск являются управленческие ошибки, а также недостаточное количество ресурсов. Он также заявил о проблемах с качеством укреплений ВСУ.

Мы проигрываем на поле боя в плане того, что противник превосходит нас ресурсами и наступает. И у нас нет устойчивой обороны Роман Костенко Депутат Верховной Рады

Депутат Верховной Рады Анна Скороход, в свою очередь, заявила, что более 100 тысяч военных ВСУ дезертировали или самовольно оставили часть. 21 октября издание The New York Times со ссылкой на данные Генпрокуратуры Украины сообщало, что число случаев дезертирства в ВСУ двукратно увеличилось в 2024 году.