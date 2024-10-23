Зеленский поручил разработать новый план на случай продолжения конфликта. Чем он будет отличаться от «плана победы»?

BBC: Зеленский поручил правительству разработать новый план для Украины

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разработать еще один план действий на случай продолжения конфликта. Об этом сообщила украинская служба BBC со ссылкой на неназванные источники.

Как сообщило издание, Зеленский дал правительству поручение составить новый план, в котором были бы прописаны действия Киева во время конфликта. Предполагается, что от «плана победы» он будет отличаться тем, что в нем должны быть прописаны именно действия Украины, а не ее союзников на Западе.

«Цель [плана] — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», — передает BBC заявление источника.

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В частности, новый план должен будет включать положения о внутренних решениях в сфере военно-промышленного комплекса, обороны, экономики и общества.

Положения «плана победы» Зеленского

Ранее Зеленский публично представил в Верховной Раде свой так называемый план победы. Первым его пунктом стало приглашение Украины в НАТО в ближайшее время.

Кроме того, Киев снова потребовал разрешить Вооруженным силам Украины (ВСУ) наносить удары западным оружием вглубь российской территории. Также в «план победы» вошли совместные с соседними странами НАТО удары по российской авиации, расширение использования украинских дронов и ракет. Также Зеленский потребовал предоставить Украине доступ к разведданным партнеров.

Фото: Alina Smutko / Reuters

Часть пунктов «плана победы» напрямую не связаны с военным потенциалом Украины. Например, Киев предложил Евросоюзу и США охрану стратегических ресурсов на триллионы долларов (уран, титан, литий, графит) и получение прибыли от разработки месторождений. Наряду с этим в плане было сказано о готовности Украины обмениваться боевым опытом с военными НАТО после окончания конфликта.

Содержался в этом документе и пункт о «неядерном сдерживании» России, в соответствии с котором Украина захотела разместить на своей территории комплексный неядерный стратегический пакет сдерживания и запустить со своими союзниками совместное производство вооружения.

Также в «план победы» Зеленского вошло предложение разместить на украинской территории воинский контингент НАТО в рамках «сдерживания России».

В Кремле назвали «план победы» Зеленского путем к эскалации конфликта

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал предложенный Зеленским «план победы» путем к дальнейшей эскалации конфликта России и НАТО.

То есть он говорит: да, ребята, вы до этого участвовали, но как бы неофициально. А теперь давайте мы сделаем это официально, давайте НАТО будет здесь Дмитрий Песков официальный представитель Кремля, пресс-секретарь президента России

Песков пояснил, что план Зеленского пытается официально провозгласить страны НАТО стороной конфликта на Украине. В нынешней ситуации такая политика украинского лидера является недальновидной, безрассудной и нелогичной, заключил Песков.