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11:16, 23 октября 2024Бывший СССР

Зеленский поручил подготовить еще один план на случай продолжения конфликта на Украине

BBC: Зеленский поручил разработать еще один план действий

Фото: Johanna Geron / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский дал поручение разработать еще один план на случай продолжения конфликта. Об этом пишет украинская служба BBC со ссылкой на неназванные источники.

По информации издания, Зеленский просил своих соратников разработать план, который предполагает действия Киева во время конфликта. В отличие от нашумевшего «плана победы» Зеленского, новый «план» подразумевает действия руководства Украины, а не его западных союзников. В новом документе будут положения о внутренних решениях в сфере военно-промышленного комплекса, обороны, экономики и общества.

«Цель [плана] — сделать все возможное, чтобы сохранить единство и добиться результатов в разных сферах развития страны», — заявил источник BBC.

Ранее геополитический аналитик Пепе Эскобар заявил, что страны Запада не станут поддерживать «план победы» Владимира Зеленского из-за пункта о нанесении ударов вглубь территории России.

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      Сергей Болиев
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