Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
04:05, 23 октября 2024Мир

«Плану победы» Зеленского предрекли провал

Аналитик Эскобар заявил, что западные страны не поддержат план победы Зеленского
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Yves Herman / File Photo / Reuters

Западные страны не станут поддерживать «план победы» Владимира Зеленского и не дадут разрешение Киеву на нанесение ударов вглубь территории России, считает журналист, геополитический аналитик Пепе Эскобар. Он заявил РИА Новости, что никто не хочет третьей мировой войны.

«Даже западные партнеры сказали, что это ["план победы"] нелепо. Никто не принял "план победы", потому что они знают, что это всего лишь пиар-операция», — добавил журналист.

Кроме того, отметил Эскобар, Запад осознает, что решение предоставить Украине разрешение наносить удары вглубь России было бы таким же неэффективным, как и нападение Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области.

Зеленский представил в Верховной Раде «план победы», состоящий из пяти пунктов. В их числе снятие вступление Украины в НАТО и снятие ограничений по применению западного оружия по военным объектам на российской территории.

Ранее Владимир Зеленский назвал первый шаг для завершения горячей фазы конфликта. Он подчеркнул, что в первую очередь обе стороны должны перестать наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры.

Что думаешь? Оцени!
      Маргарита Пименова
      Обсудить
      Последние новости

      Тела двух россиян обнаружили в отеле Ташкента. Они могли отравиться попавшим в вентиляционную систему газом

      В деле о взятке Арашукова появились подробности

      «Плану победы» Зеленского предрекли провал

      Звезда порно рассказала о гордости матери за нее

      Уральские ученые определили дату мощнейшего извержения вулкана за десять тысяч лет

      На Западе раскрыли стратегическую цель БРИКС

      США анонсировали новый пакет жестких антироссийских санкций

      Над российским регионом уничтожили четыре беспилотника

      Госдума приняла поправки по уплате налогов и пошлин

      БДСМ-госпожа рассказала о странной страсти 92-летнего клиента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше