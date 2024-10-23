Зеленский: первый шаг к деэскалации — отказ от ударов по энергообъектам

Президент Украины Владимир Зеленский назвал первый шаг для завершения горячей фазы конфликта. Его слова приводит издание The Financial Times (FT).

Глава государства подчеркнул, что в первую очередь обе стороны должны перестать наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры. «Другими словами: мы не нападаем на их энергетические инфраструктуры, они не нападают на наши», — отметил он.

По словам Зеленского, такое соглашение стало бы «значительным шагом» на пути к деэскалации.

Ранее стало известно, что Украина из-за растущих проблем с энергетической инфраструктурой в сентябре сократила импорт электричества в 1,6 раза. В сентябре Киев закупил электроэнергии всего на 83,1 миллиона долларов, в то время как в августе было импортировано электричества на 136,3 миллиона долларов.