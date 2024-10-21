Украина сократила импорт электроэнергии

Украина за месяц сократила импорт электроэнергии в 1,6 раза

Украина из-за растущих проблем с энергетической инфраструктурой в сентябре сократила импорт электричества в 1,6 раза. Об этом сообщает РИА Новости.

В прошлом месяце Киев закупил электроэнергии всего на 83,1 миллиона долларов, в то время как в августе было импортировано электричества на 136,3 миллиона долларов. Отмечается, что суммарно за девять месяцев Украина увеличила импорт электроэнергии в 4,2 раза, доведя его до отметки в 528 миллионов долларов.

По словам промышленного эксперта Леонида Хазанова, падение импорта электроэнергии обусловлено как ростом ее потребления в европейских странах, ранее согласившихся поставлять электричество на Украину, так и проблемами с украинской инфраструктурой.

Ранее сообщалось, что Украина ввиду проблем с энергетическим сектором вынуждена запросить импорт электроэнергии из пяти европейских стран. Из заявления «Укрэнерго» следует, что импорт будет осуществляться в течение суток из Польши, Великобритании, Словакии, Венгрии, Молдавии. Общий вывод 5000 МВт в час с максимальной мощностью в часах Канады до 1290 МВт