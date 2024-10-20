«Укрэнерго» запросила импорт электроэнергии из пяти европейских стран

Украина ввиду проблем с энергетическим сектором вынуждена запросить импорт электроэнергии из пяти европейских стран. Об этом говорится в заявлении национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» на ее официальном канале в Telegram.

«Импорт будет осуществляться в течение суток из Польши, Великобритании, Словакии, Венгрии, Молдавии. Общий вывод 5000 МВт в час с максимальной мощностью в часах Канады до 1290 МВт», — указано в пресс-релизе.

Руководство «Укрэнерго» также в очередной раз призвало украинских граждан экономить электроэнергию и не включать одновременно мощные электроприборы.

Ранее украинские правоохранители задержали чиновника «Укрэнерго» за оправдание специальной военной операции России на территории Украины.