Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:22, 20 октября 2024Бывший СССР

Украина попросила поделиться электроэнергией

«Укрэнерго» запросила импорт электроэнергии из пяти европейских стран

Фото: Tingshu Wang / Reuters

Украина ввиду проблем с энергетическим сектором вынуждена запросить импорт электроэнергии из пяти европейских стран. Об этом говорится в заявлении национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» на ее официальном канале в Telegram.

«Импорт будет осуществляться в течение суток из Польши, Великобритании, Словакии, Венгрии, Молдавии. Общий вывод 5000 МВт в час с максимальной мощностью в часах Канады до 1290 МВт», — указано в пресс-релизе.

Руководство «Укрэнерго» также в очередной раз призвало украинских граждан экономить электроэнергию и не включать одновременно мощные электроприборы.

Ранее украинские правоохранители задержали чиновника «Укрэнерго» за оправдание специальной военной операции России на территории Украины.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      Пять человек погибли в ДТП с грузовиком и Lada Priora под Москвой. Изувеченное отечественное авто сняли на видео

      Вучич и Путин поговорили по телефону впервые за два с половиной года

      Российский посол высказался о результатах президентских выборов в США в ноябре

      Россия захотела связаться со Скрипалями

      Сальдо заявил о просчете Зеленского с «планом победы»

      Раскрыты потери ВСУ в Курской области

      На Украине приостановили бронирование от мобилизации

      Подросток избил российского школьника за отказ танцевать лезгинку и попал на видео

      Губернатор Курской области рассказал о последствиях атаки дронов ВСУ на регион

      Пленный боец ВСУ рассказал об убийстве попавших в плен россиян

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше