На Украине задержали чиновника «Укрэнерго» за пророссийские взгляды

Офис генпрокурора Украины: «чиновника Укрэнерго» задержали за оправдание СВО

В Киеве правоохранители задержали чиновника национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» за оправдание специальной военной операции России на территории Украины. Об этом сообщил офис генпрокурора в Telegram.

«Должностному лицу НЭК "Укрэнерго" сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников», — говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, в ходе обысков у задержанного обнаружили символику «коммунистического тоталитарного режима», а также выяснили, что он одобрительно отзывался о российских властях в личной переписке. В настоящий момент мужчина заключен под стражу.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в стране все реже стали звучать слова «Украина должна победить». По его словам, слово «победа» стало для некоторых неудобным.