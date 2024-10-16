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17:53, 16 октября 2024Бывший СССР

На Украине задержали чиновника «Укрэнерго» за пророссийские взгляды

Офис генпрокурора Украины: «чиновника Укрэнерго» задержали за оправдание СВО

Фото: РИА Новости

В Киеве правоохранители задержали чиновника национальной энергетической компании (НЭК) «Укрэнерго» за оправдание специальной военной операции России на территории Украины. Об этом сообщил офис генпрокурора в Telegram.

«Должностному лицу НЭК "Укрэнерго" сообщено о подозрении в оправдании, признании правомерной, отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификации ее участников», — говорится в заявлении ведомства.

По данным следствия, в ходе обысков у задержанного обнаружили символику «коммунистического тоталитарного режима», а также выяснили, что он одобрительно отзывался о российских властях в личной переписке. В настоящий момент мужчина заключен под стражу.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что в стране все реже стали звучать слова «Украина должна победить». По его словам, слово «победа» стало для некоторых неудобным.

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      Александр Курбатов
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