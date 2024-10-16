Зеленский заявил об уменьшении на Украине заявлений о победе

Зеленский: победа для некоторых стала неудобным словом на Украине

На Украине все реже стали звучать слова «Украина должна победить». Об этом заявил президент страны Владимир Зеленский, сообщает издание «Страна.ua».

По его словам, слово «победа» стало для некоторых неудобным словом. Он добавил, что в реальности непросто достичь победы, хотя только победы создают славу государства и дают ему возможность жить независимо. Зеленский добавил, что западные партнеры непублично все чаще говорят о переговорах, а «не о справедливости для Украины».

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что все политические силы парламента поддержали «план победы».По его словам, документ обсудили руководители фракций на закрытом заседании.

