В Раде заявили о поддержке «плана победы» всеми политическими силами

На Украине все политические силы поддержали «план победы» президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает украинский «5 канал» в Telegram.
После того как Зеленский представил свой «план победы», документ обсудили руководители фракций на закрытом заседании, сообщил он. Стефанчук отметил, что во время обсуждения все высказались в поддержку инициативы украинского лидера. Кроме того, как уточнил спикер Рады, «план победы» содержит 13 страниц.
16 октября Зеленский представил документ в Раде. «План победы» содержит пять пунктов с секретными приложениями. По мнению президента Украины, его инициатива станет мостом к «саммиту мира». Он также убежден, что благодаря плану удастся завершить конфликт «не позднее 2025 года».
Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал документ. Он назвал его нереалистичным. Депутат указал, что Киев переносит всю ответственность на партнеров.