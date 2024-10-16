В Раде заявили о поддержке «плана победы» всеми политическими силами

Спикер Рады Стефанчук: все политические силы поддержали «план победы» Зеленского

На Украине все политические силы поддержали «план победы» президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает украинский «5 канал» в Telegram.

После того как Зеленский представил свой «план победы», документ обсудили руководители фракций на закрытом заседании, сообщил он. Стефанчук отметил, что во время обсуждения все высказались в поддержку инициативы украинского лидера. Кроме того, как уточнил спикер Рады, «план победы» содержит 13 страниц.

16 октября Зеленский представил документ в Раде. «План победы» содержит пять пунктов с секретными приложениями. По мнению президента Украины, его инициатива станет мостом к «саммиту мира». Он также убежден, что благодаря плану удастся завершить конфликт «не позднее 2025 года».

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал документ. Он назвал его нереалистичным. Депутат указал, что Киев переносит всю ответственность на партнеров.