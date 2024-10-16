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15:13, 16 октября 2024Бывший СССР

В Раде заявили о поддержке «плана победы» всеми политическими силами

Спикер Рады Стефанчук: все политические силы поддержали «план победы» Зеленского

Фото: Leon Neal / Pool / Reuters

На Украине все политические силы поддержали «план победы» президента страны Владимира Зеленского. Об этом заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает украинский «5 канал» в Telegram.

После того как Зеленский представил свой «план победы», документ обсудили руководители фракций на закрытом заседании, сообщил он. Стефанчук отметил, что во время обсуждения все высказались в поддержку инициативы украинского лидера. Кроме того, как уточнил спикер Рады, «план победы» содержит 13 страниц.

16 октября Зеленский представил документ в Раде. «План победы» содержит пять пунктов с секретными приложениями. По мнению президента Украины, его инициатива станет мостом к «саммиту мира». Он также убежден, что благодаря плану удастся завершить конфликт «не позднее 2025 года».

Депутат Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) раскритиковал документ. Он назвал его нереалистичным. Депутат указал, что Киев переносит всю ответственность на партнеров.

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