Умеров заявил, что «сделал бы плохие вещи из-за предложения отдать территории»

Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что сделал бы «очень плохие вещи», если бы Киеву предложили обменять отошедшие России территории на членство в НАТО. По его словам, подобные идеи недопустимы.

На вопрос журналиста о том, слышал ли он о предложениях обменять перешедшие России территории на членство в альянсе, он ответил отрицательно, однако добавил, что сделал бы «очень плохие вещи», если бы ему предложили подобное.

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Украина не обсуждала с Западом обмен территорий на членство в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Financial Times заявил, что западные чиновники не обсуждали с Киевом соглашение, по которому республика сможет отказаться от занятых Вооруженными силами России территорий в обмен на членство в НАТО. По его словам, политики «боятся говорить» с ним об этом.

«Люди никогда не говорили об этом [нам]. Люди боятся говорить [мне]», — подчеркнул глава государства.

Зеленский призвал западных чиновников «выложить это на стол открыто» не через третью сторону и поговорить о соглашении по обмену территорий с украинскими властями. Он подчеркнул, что Украина открыта для мирных инициатив других стран, если они реальны и не подрывают усилия самого Киева. «Бразилия, у тебя есть план? Прекрасно. Предложение со стороны Китая — мы не против. <...> Но ребята, пожалуйста, не разделяйте нас», — подчеркнул он.

В то же время украинский лидер признал, что не знает, что «нам предложат после выборов» президента в США. Один из возможных сценариев — продолжение поддержки, однако союзники «боятся некоторых рисков», сказал он.

12 октября издание Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника сообщило, что власти Украины впервые начали всерьез обсуждать территориальные уступки для урегулирования конфликта. «Мы думали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция России. Но без уступок не обойтись», — признал он, подчеркнув, что сделка должна быть выгодна и российской стороне.

Зеленский представил свой «план победы»

16 октября Зеленский представил свой «план победы» Верховной Раде. Его первый пункт — это приглашение в НАТО в ближайшее время. Второй пункт подразумевает перевод военных действий на территорию России.

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Глава МИД России Сергей Лавров подчеркнул, что Зеленский рассчитывает получить оружие благодаря своему «плану мира», однако Запад понял, что это неприемлемый сценарий, грозящий потерями и сложностями для него самого. Он также добавил, что в «план победы» украинского лидера заложено его намерение сыграть на желании Запада нанести стратегическое поражение России.

В свою очередь, министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что и Европейский совет без особого энтузиазма отнесся к «плану победы» Зеленского. Он указал на то, что «план победы» не стремится разрешить конфликт и «не является выразительным ярким светом в конце тоннеля, который способен изменить реальность».