Der Spiegel: власти Украины впервые начали обсуждать территориальные уступки

Власти Украины впервые начали всерьез обсуждать территориальные уступки для урегулирования конфликта. Об этом сообщает Der Spiegel со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

По словам источника издания, вне зависимости от того, кто победит на выборах президента США, Вашингтон будет медленно, но уверенно отказываться от помощи Украине. Чиновник также признал, что у украинского руководства было неправильное представление о победе.

«Мы думали, что победой должна стать безоговорочная капитуляция России. Но без уступок не обойтись», — заявил он, подчеркнув, что сделка должна быть выгодна и российской стороне.

Источник немецкого журнала также добавил, что сейчас наблюдаются снижение боевого духа в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) и раскол в украинском обществе.

Ранее итальянская газета Corriere della Sera заявила, что украинский президент Владимир Зеленский понимает, что пришло время искать пути выхода из конфликта с Россией, и теперь согласен на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, но с определенными условиями.