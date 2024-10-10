На Западе заявили, что Зеленский хочет прекращения огня и готов на уступки. Согласится ли он отказаться от территорий?

Corriere della Sera: Зеленский готов прекратить огонь по нынешней линии фронта

Очевидно, украинский президент Владимир Зеленский понимает, что пришло время искать пути выхода из конфликта с Россией. Теперь он согласен на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, но с определенными условиями, пишет итальянская газета Corriere della Sera.

Как отмечает западное издание, в ходе европейского турне, включающего Париж, Рим и Берлин, Зеленский хочет заручиться гарантиями быстрого приема в Евросоюз. В материале говорится, что такая бурная деятельность украинского политика отражает его убежденность в том, что сейчас самое время искать выход, «который не оставит Украину на коленях». В этой связи газета напомнила, что в сентябре Украина понесла наибольшие территориальные потери с начала конфликта. Кроме того, большие украинские силы оказались в ловушке на территории России, в частности, под Курском, и не могут прийти на помощь в Донбасс, указывает Corriere della Sera.

Все это вынуждает Зеленского искать способы разрешения ситуации и задумываться о возможных уступках. В то же время президенту нужны гарантии от Вашингтона — по модели Японии, Южной Кореи и Филиппин.

Зеленский должен убедить европейцев в своем политическом плане. Официально отказаться от территорий он не может (говорить такое — слишком для любого украинского политика). Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии Corriere della Sera

Появилась информация о планах Киева по сдаче территорий

Британская газета Financial Times (FT) написала, что чиновники в Киеве действительно обсуждают этот вопрос. Настроения в Вашингтоне, некоторых западных столицах и в Киеве поменялись, отмечало издание. При этом некоторые союзники Украины на Западе, ранее настаивавшие на необходимости поражения России, «пересматривают свои цели» на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. По данным FT, за закрытыми дверями ведутся переговоры о сделке, в рамках которой Россия сохранит контроль над примерно пятой частью территории Украины.

Фото: Oleg Petrasiuk / Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

В то же время на Украине эту информацию поспешили опровергнуть. Представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что данные источника Financial Times относительно обсуждения компромиссов «является просто ложной». По его словам, он присутствовал на каждой встрече министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, позиция которого в вопросе территориальных уступок неизменна.

Бывший генсек НАТО допустил, что Украина откажется от потерянных территорий

Йенс Столтенбер намекнул, что Украина может быть вынуждена отказаться от потерянных в ходе конфликта с Россией территорий. Он привел в пример мирный договор Финляндии с СССР после войны 1939-1940 годов. «Война закончилась тем, что финны уступили десять процентов своей территории. Однако они получили безопасную границу», — сказал он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Запад отныне допускает потерю Украиной и без того утраченных ею территорий в расчете все же втянуть страну в Североатлантический альянс. Дипломат указала, что западные страны скептически оценивают потенциал украинской армии и прорабатывают различные сценарии, чтобы избежать военного и политического краха режима Зеленского.