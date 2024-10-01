МИД Украины прокомментировал заявления о готовности уступить территории

МИД Украины опроверг информацию FT о признании потери территорий

Представитель Министерства иностранных дел (МИД) Украины Георгий Тихий опроверг информацию о согласии официальных лиц республики признать потерю территорий ради заключения перемирия с Россией. Его слова публикует дипломатическое ведомство в своем Telegram-канале.

«Информация источника Financial Times относительно обсуждения министром компромиссов является просто ложной, и нам интересно, кто вообще заинтересован в распространении таких ложных нарративов», — заявил Тихий.

По его словам, он присутствовал на каждой встрече Министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, позиция которого неизменна в вопросе территориальных потерь.

