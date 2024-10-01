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09:45, 1 октября 2024Мир

На Западе заявили о смирении Украины перед признанием потери территорий

FT: Украина близка к признанию потери территорий ради заключения мира

Фото: Reuters

Украина и ее официальные лица близки к смирению и признанию потери территорий ради заключения перемирия с Россией. Об этом со ссылкой на источники в европейских дипломатических кругах пишет газета The Financial Times (FT).

«Мы все более открыто говорим о том, чем это закончится и от чего Украине придется отказаться, чтобы получить постоянный мирный договор», — сказал собеседник западного издания, присутствовавший на Генассамблее ООН в Нью-Йорке.

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Как отметили в разговоре с FT другие дипломаты, новый глава МИД Украины Андрей Сибига на частных встречах со своими западными коллегами обсуждал компромиссные варианты разрешения конфликта на Украине по принципу «земля в обмен на безопасность».

Ранее президент Чехии Петр Павел призвал власти Украины быть более реалистичными и смириться с потерей некоторых территорий в ходе конфликта.

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