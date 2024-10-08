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01:11, 8 октября 2024Мир

На Западе сообщили о планах Киева по сдаче территорий Москве. Что Украина захотела взамен?

FT: в Киеве обсуждают сдачу украинских территорий РФ в обмен на членство в НАТО

Фото: Bogdan Gerasymenko / Unsplash

Чиновники в Киеве обсуждают возможность сдачи части территорий Украины России, сообщает британская газета Financial Times (FT).

Настроения в Вашингтоне, некоторых западных столицах и в Киеве поменялись. «Лучший шанс на будущее — переговорное урегулирование, которое сохранит большую часть страны», — говорится в материале. Некоторые союзники Украины на Западе, ранее настаивавшие на необходимости поражения России, «пересматривают свои цели» на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке.

За закрытыми дверями ведутся переговоры о сделке, в рамках которой Москва сохранит фактический контроль над примерно пятой частью территории Украины

Financial Times

Тем временем украинские чиновники в частных беседах выражают опасения, что им не хватит личного состава, огневой мощи и западной поддержки для возврата всех территорий, оказавшихся под контролем РФ.

Украинские чиновники захотели добиться вступления в НАТО в обмен на отказ от территорий

В Киеве хотят получить гарантии безопасности или возможность вступления в НАТО в обмен на оставленные территории, чтобы впоследствии восстановиться и интегрироваться в Европейский союз (ЕС). При этом, отмечает газета, прием Украины в Североатлантический альянс «потребует масштабного и дорогостоящего развертывания сил со стороны Соединенных Штатов Америки и их партнеров — и оставит их в ситуации, похожей на холодную войну».

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В материале также уточняется, что президент России Владимир Путин высказывался против подобного сценария. Financial Times подчеркивает, что у РФ в настоящий момент нет стимула соглашаться на подобные переговоры.

Новый генсек НАТО высказался о необходимости вступления Украины в альянс

Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина должна получить место в НАТО.

Вступивший в должность 1 октября Рютте призвал реализовать пакет помощи, обещанный на саммите в Вашингтоне. «Это касается создания командования, финансовой помощи и необратимого движения Украины к членству в НАТО», — указал он.

Потому что место Украины — в НАТО

Марк РюттеГенеральный секретарь НАТО

Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал вариант вступления страны в НАТО по «немецкому сценарию». По его словам, это необходимо решать народу.

«Если нам предлагают немецкую модель или еще какую-нибудь, корейскую и так далее, в любом случае надо понимать, что нам предлагают, кто нам предлагает, для чего это делается. А после этого понять мнение всех нас», — заявил он. Зеленский добавил, что изменение территорий является преступлением и изменой Конституции, гарант которой — президент.

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      Маргарита Пименова
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