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21:46, 7 октября 2024Мир

В Британии сообщили об обсуждении на Украине сдачи территорий России

Financial Times: киевские чиновники обсуждают сдачу территорий Украины России

Фото: Maksym Diachenko / Unsplash

Чиновники в Киеве обсуждают возможность сдачи части территорий Украины России, утверждает британская газета Financial Times.

«Киевские чиновники беспокоятся, что им не хватит личного состава, огневой мощи и западной поддержки, чтобы вернуть всю территорию, которая оказалась под контролем России», — говорится в материале. По данным газеты, в кулуарах ведутся обсуждения о сделке, в рамках которой РФ «сохранит фактический контроль над примерно пятой частью территории Украины».

В обмен на территории Киев рассчитывает получить гарантии безопасности. В статье отмечается, что речь также может идти и о вступлении Украины в Североатлантический альянс.

Ранее британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уверены в своем поражении на поле боя. Он подчеркнул, что солдаты единодушно соглашаются с тем, что им грозит разгром.

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