Аналитик Меркурис: бойцы ВСУ признают, что им грозит поражение

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) уверены в своем поражении на поле боя. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

Он подчеркнул, что солдаты единодушно соглашаются с тем, что им грозит разгром. По словам эксперта, они осознают, что ситуация на передовой катастрофическая. «Есть неохотное признание того, что Российская армия стала намного лучше: тактика улучшилась, системы связи значительно усовершенствованы, уровень ее оборудования повысился», — добавил он.

Ранее Меркурис сообщил о бунте в ВСУ после освобождения Угледара. Он также отметил, что военные жалуются, что они не в состоянии воевать из-за нехватки подготовки.