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19:05, 7 октября 2024Мир

На Западе рассказали о мятежах ВСУ после освобождения Угледара

Аналитик Меркурис: бригады ВСУ начали бунтовать после освобождения Угледара

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали бунтовать после освобождения Угледара. Об этом рассказал британский аналитик Александр Меркурис в видео на своем YouTube-канале.

«Сегодня поступила информация, что бойцы еще одной бригады фактически подняли мятеж, покинув расположение, и приняли участие в каком-то протесте возле Николаева», — сказал эксперт.

По его словам, сообщения о деморализации в рядах украинской армии уже не ограничиваются только ситуацией с Угледаром, солдаты жалуются, что они не в состоянии воевать, поскольку у них нет необходимой подготовки.

Ранее Меркурис отметил, что российские успехи на поле боя в зоне специальной военной операции (СВО) и отказ от урегулирования конфликта на условиях Киева ставят Запад перед тяжелым выбором. По его словам, российская сторона не будет вести мирные переговоры.

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      Семен Александров
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