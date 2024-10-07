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07:08, 7 октября 2024Мир

Меркурис заявил об успехах российской армии в зоне СВО

Британский эксперт Меркурис: успехи РФ на поле боя ставят Запад перед выбором

Фото: РИА Новости

Российские успехи на поле боя в зоне специальной военной операции (СВО) и отказ от урегулирования конфликта на условиях Киева ставят Запад перед тяжелым выбором, считает британский эксперт Александр Меркурис. Об этом он рассказал в своем блоге на YouTube.

По его словам, российская сторона не будет вести мирные переговоры. По мнению специалиста, Западу придется выбирать между эскалацией конфликта вплоть до ядерной войны, либо капитуляцией перед РФ, продвигающейся все время вперед на Украине.

Ранее военкор Дмитрий Стешин рассказал, что успех наступления российских войск в Донбассе связан со множеством факторов, среди которых растянутость фронта и низкая мотивация украинских бойцов.

Он добавил, что еще одним фактором успеха наступления стало эффективное тактические планирование и использование тактики неожиданности российскими войсками.

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      Марина Совина
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