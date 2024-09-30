Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:05, 30 сентября 2024Бывший СССР

Военкор Стешин объяснил успех ВС России в Донбассе

Военкор Стешин: успех ВС России в Донбассе связан со множеством факторов

Успех наступления российских войск в Донбассе связан со множеством факторов, среди которых растянутость фронта и низкая мотивация бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Успехи российского продвижения объяснил в колонке для «Комсомольской правды» военкор Дмитрий Стешин.

«За счет чего двигается "Донецкий фронт"? Факторов множество, но ни один не является решающим. Противник надорвался, раздергал резервы, перебрасывая их по фронтам — в Курскую область, под Угледар, в Селидово. Факт. Качество ВСУ-шников, ангажированных прямо на улице, крайне низкое», — говорится в публикации.

Он добавил, что еще одним фактором успеха наступления стало эффективное тактические планирование и использование тактики неожиданности российскими войсками.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о массовой сдаче в плен подкреплений ВСУ в Угледаре. По его словам, среди украинских бойцов большинство обладает низкой подготовкой и мотивацией.

Что думаешь? Оцени!
      Глеб Палехов
      Обсудить
      Последние новости

      Глава офиса Зеленского высказался о его визите в США. Тот представлял американской власти свой «план победы»

      Жительница ДНР рассказала об убийстве ее родителей военным ВСУ

      Россия резко нарастила вывоз подсолнечного масла

      Поставки российских товаров в Индию резко снизились

      Тарасова заявила об отсутствии футбола в России

      Турист в Сочи упал с моста в реку и получил серьезную травму головы

      Стали известны подробности уничтожения эшелона ВСУ

      Маск предрек битвы роев дронов в будущем

      Украина решила защитить Ровенскую АЭС

      Военкор Стешин объяснил успех ВС России в Донбассе

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше