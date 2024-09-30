Военкор Стешин: успех ВС России в Донбассе связан со множеством факторов

Успех наступления российских войск в Донбассе связан со множеством факторов, среди которых растянутость фронта и низкая мотивация бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Успехи российского продвижения объяснил в колонке для «Комсомольской правды» военкор Дмитрий Стешин.

«За счет чего двигается "Донецкий фронт"? Факторов множество, но ни один не является решающим. Противник надорвался, раздергал резервы, перебрасывая их по фронтам — в Курскую область, под Угледар, в Селидово. Факт. Качество ВСУ-шников, ангажированных прямо на улице, крайне низкое», — говорится в публикации.

Он добавил, что еще одним фактором успеха наступления стало эффективное тактические планирование и использование тактики неожиданности российскими войсками.

Ранее глава Донецкой народной республики Денис Пушилин рассказал о массовой сдаче в плен подкреплений ВСУ в Угледаре. По его словам, среди украинских бойцов большинство обладает низкой подготовкой и мотивацией.