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11:11, 8 октября 2024Россия

В России озвучили препятствия плана по Украине «территории в обмен на НАТО»

Политолог Марков: РФ против включающего членство в НАТО мирного плана по Украине
Начало событий в новости На Западе сообщили о планах Киева по сдаче территорий Москве. Что Украина захотела взамен?

Фото: Reuters

Россия выступает против мирной инициативы по Украине, которая включает отказ Киевом от части территорий ради членства в НАТО, так называемого плана «территории в обмен на НАТО». Об этом в своем Telegram-канале заявил российский политолог Сергей Марков.

Как заявил эксперт, намерение Украины стать членом НАТО стало одной из главных целей начала специальной военной операции, и Москва не может согласиться с подобной инициативой. Кроме того, по словам Маркова, у этого мирного плана есть и другие препятствия.

«Многие страны НАТО категорически против вступления Украины (...), потому что считают, что это приведет к войне НАТО с Россией и к ядерной катастрофе», — озвучил предполагаемую позицию стран альянса политолог. Он отметил, что и сам Владимир Зеленский формально выступает против этого плана, но предположил, что в случае необходимости он согласится с этой инициативой.

«Если из Вашингтона будет Зеленскому "прямая и твердая рекомендация", то возражений со стороны Украины не будет», — подытожил Марков.

Ранее новый генеральный секретарь Североатлантического альянса, бывший премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что Украина должна получить место в НАТО.

ЖЗЛ
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