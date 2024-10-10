Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:49, 10 октября 2024Бывший СССР

Стало известно о готовности Украины к прекращению огня по нынешней линии фронта

Corriere della Sera: Киев готов прекратить огонь по нынешней линии фронта

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии западных стран. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Как сообщает издание, поездки президента Украины Владимира Зеленского по европейским государствам нужны Киеву для получения гарантий по вопросу быстрого вступления республики в Евросоюз (ЕС). Газета также называет активность украинского лидера отражением его убеждения, что пришло время искать пути выхода из конфликта, которые «не поставят Украину на колени».

Отмечается, что Зеленский не может официально отказаться от территорий. «Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», — сказано в материале. Газета уточняет, что речь идет об американских гарантиях безопасности.

Ранее стало известно, что Зеленский посетит в Лондон для встречи с премьером-министром Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте. Кроме того, у президента Украины запланированы встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      В Адыгее из-за возгорания после атаки дронов ВСУ решили эвакуировать жителей

      Эскалацию на Ближнем Востоке назвали выгодной Трампу

      Россиянка прокомментировала цены на яйца в Лондоне фразой «я в полном ****»

      Столтенберг исключил отказ НАТО принимать новых членов

      В российской колонии 11 заключенных вступили в АУЕ и снова попали под суд

      Густой смог накрыл два российских города

      Бойцы из элитных подразделений ВСУ сдались в плен российским военным

      Стало известно об уничтожении ВСУ желающих сдаться в плен украинских военных

      В России заявили о критической нехватке кладбищ

      Митинг Трампа сравнили с нацистским шествием 1939 года

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше