Стало известно о готовности Украины к прекращению огня по нынешней линии фронта

Corriere della Sera: Киев готов прекратить огонь по нынешней линии фронта

Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии западных стран. Об этом пишет газета Corriere della Sera.

Как сообщает издание, поездки президента Украины Владимира Зеленского по европейским государствам нужны Киеву для получения гарантий по вопросу быстрого вступления республики в Евросоюз (ЕС). Газета также называет активность украинского лидера отражением его убеждения, что пришло время искать пути выхода из конфликта, которые «не поставят Украину на колени».

Отмечается, что Зеленский не может официально отказаться от территорий. «Но он готов на прекращение огня вдоль нынешней линии фронта, без признания новых границ, в обмен на западные гарантии», — сказано в материале. Газета уточняет, что речь идет об американских гарантиях безопасности.

Ранее стало известно, что Зеленский посетит в Лондон для встречи с премьером-министром Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте. Кроме того, у президента Украины запланированы встречи с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем.