Зеленский решил полететь в Лондон после отмены встречи с Байденом из-за урагана

Telegraph: Зеленский приедет в Лондон для встречи с премьером и генсеком НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский приедет в Лондон для встречи с премьером-министром Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает Telegraph.

По данным источников Bild, украинский лидер также запланировал встречу с французским коллегой Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

Ранее правительство Германии сообщило, что саммит лидеров США, Британии, Франции и Германии в формате «Рамштайн», где президент США Джо Байден и Зеленский должны были встретиться, не состоится. Также сообщалось, что саммит не пройдет в онлайн-формате.

Байден отложил поездку в Германию и Анголу из-за надвигающегося урагана «Милтон». Зеленский назвал решение закономерным.