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23:17, 8 октября 2024Мир

Решение Байдена отложить визит в Рамштайн сочли плохим знаком для Украины

Мирошник: Байден отложил поездку в Рамштайн, на которую рассчитывал Зеленский

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Джо Байден не слишком стремился попасть на военную базу Рамштайн в Германии, на результаты этой поездки рассчитывал президент Украины Владимир Зеленский. Накануне американский лидер не отреагировал на презентацию украинского «Плана победы», напомнил в Telegram-канале посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник, счев все это плохим знаком для республики.

«Возможностей у Байдена вывалить столько, сколько выпрашивает обнаглевший Зеленский, все равно нет. Главная инвестиция — это давление на сателлитов», — написал дипломат.

По словам Мирошника, такие поездки призваны укрепить поддержку союзников Украины, и решение Байдена отложить поездку в ФРГ отрицательно скажется на помощи Киеву. «Это сразу и минус в карму Зеленского в глазах европейцев, и в умах украинцев, а также минус в потенциальных бюджетах поставок денег и вооружений», — подчеркнул он.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден отложил поездку в Германию и Анголу, являющуюся одной из последних на его президентском посту, из-за надвигающегося урагана «Милтон».

ЖЗЛ
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      Александра Синицына
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